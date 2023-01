In Cina la situazione Covid sembra farsi ogni giorno più critica. La città più colpita, secondo alcune fonti stampa, sarebbe Shanghai: dal mese scorso, circa 18 milioni di persone, ovvero circa il 70% della popolazione, avrebbe contratto il virus. Come riportato da Afp, che ha visionato due ospedali della città, nel mezzo di reparti di emergenza sovraffollati ci sarebbero centinaia di pazienti - molti dei quali anziani - distesi sulle barelle. Proprio i più anziani, con tosse e serie difficoltà respiratorie, starebbero sovraccaricando i servizi.

I reparti a Shangai

Secondo quanto riportato da Afp, molti anziani sarebbero attaccati a bombole di ossigeno o a flebo, e sarebbero sottoposti a monitor cardiaci. Mentre alcuni vengono curati sul marciapiede, e quindi fuori dall’edificio, poiché non ci sono posti, altri ricoverati sembrano privi di vita. Dato che i test non sono più obbligatori, e i dati sono ormai frammentari, la portata della pandemia è ora 'impossibile' da determinare, hanno dichiarato le stesse autorità. Dopo che la Cina ha abbandonato la sua strategia 'zero-Covid', la situazione è precipitata in poco tempo: a essere sotto pressione non è solo il sistema sanitario, ma sono anche le farmacie, inondate di richieste di farmaci antifebbrili. Tuttavia, proprio a seguito della revisione disposta dalle autorità per attribuire un decesso al Covid, i morti legati al virus segnalati dall’inizio di dicembre sono solo 15. Un numero che, a fronte dei 1,4 miliardi di abitanti, appare sospetto.