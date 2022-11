Temperature troppo basse, cosa succede al corpo: i rischi

L’esperimento al freddo

In Italia, fino alla misura voluta dal governo Draghi per contrastare la crisi energetica innescata dalla guerra Russia-Ucraina, la temperatura massima (media) da tenere in casa d’inverno era di 20 gradi, come stabilito per legge, ora abbassata a 19. Ovviamente senza riscaldamenti questa scenderebbe molto di più, mettendo in pericolo il benessere fisico delle persone. Al fine di osservare al meglio questi rischi, il giornalista James Gallagher è stato messo in una microcamera, dove i ricercatori dello studio hanno abbassato la temperatura fino a 10 gradi, monitorando i suoi parametri vitali. Inizialmente, l’esperimento è iniziato a una temperatura di 21 gradi, e solo successivamente l’ambiente è stato raffreddato a 18. "La scienza ci dice che 18 gradi sono il punto di svolta in cui il corpo inizia a lavorare per difendere la temperatura interna", ha spiegato il professor Damian Bailey. La temperatura delle mani e dei piedi del giornalista è per questo scesa, in media, di due gradi. Quando si abbassano le temperatura, uno dei primi stratagemmi che il corpo mette in atto è la vasocostrizione, che vede i vasi sanguigni chiudersi per mantenere il sangue caldo per l'organismo. Nello stesso momento, però, aumentano pressione sanguigna, frequenza della respirazione e battito cardiaco, mentre il sangue diventa più denso. Fattori che agevolano il rischio di ictus e infarto.