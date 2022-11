Influenza, Iss: sensibile aumento dei casi in 7 giorni

Dal 14 al 20 novembre, in Italia, è stato osservato un sensibile aumento del numero di casi di sindromi simil- influenzali . La curva dell'influenza continua a crescere, in anticipo rispetto agli anni scorsi e con un livello di incidenza molto più alto rispetto alle precedenti stagioni, paragonabile solo a quello del 2009, l'anno della cosiddetta "suina". È il quadro emerso dall' ultimo bollettino aggiornato “InfluNet”, il Sistema di Sorveglianza Integrata dell’Influenza curato settimanalmente dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss).

I dati del bollettino



approfondimento

Nello specifico, nel corso della 46esima settimana del 2022, i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono stati circa 560.000, per un totale di 1.790.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza. "Si intensifica la circolazione dei virus influenzali, anche se a far crescere il numero delle sindromi simil-influenzali, in queste prime settimane di sorveglianza, hanno concorso anche altri virus respiratori", ha precisato l'Istituto superiore di sanità.

Incidenza: 9,5 casi per mille assistiti



L'incidenza nel periodo di riferimento si è attestata a 9,5 casi per mille assistiti, in sensibile aumento rispetto ai 6,9 nella settimana precedente, e in rialzo in tutte le fasce di età. I più colpiti continuano ad essere i bambini con meno di 5 anni, in cui si osserva un'incidenza pari a 29,6 casi per mille assistiti (22,7 nella settimana precedente). Dato che scende a 16,13 nella fascia di età 5-14 anni, a 7,99 tra i 15 e i 64 anni e a 3,98 casi per mille assistiti al di sopra dei 65 anni di età.

L'Iss sottolinea, inoltre, che in sette Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche) l'incidenza ha superato la soglia del livello di media entità. Tre Regioni (Campania, Calabria, Sardegna), invece, non hanno attivato la sorveglianza InfluNet.



Quasi 500 campioni clinici analizzati



In particolare, precisa l'Iss, dei "562 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete InfluNet" ne sono stati analizzati 494, di cui "182 (36,8%) sono risultati positivi per influenza, tutti di tipo A (154 di sottotipo H3N2, 10 H1N1pdm09 e 18 non ancora sottotipizzati)". Inoltre, tra i campioni analizzati, "24 (4,8%) sono risultati positivi per Sars-CoV-2, mentre 91 sono risultati positivi per altri virus respiratori, in particolare: 35 Rhinovirus, 32 RSV, 10 virus Parainfluenzali, 8 Adenovirus, 4 Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2 e 2 Bocavirus".