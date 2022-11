Una manciata di mandorle al giorno migliora la salute dell'intestino

Mandorle alleate della salute intestinale. Una manciata al giorno (circa 56 grammi) avrebbe effetti benefici sulla salute dell'intestino e del colon, andando a rafforzare il microbioma, ovvero la micro-popolazione batterica intestinale che fa funzionare il colon. Ma non solo. Le mandorle aiuterebbero anche a sostenere il sistema immunitario. Sono i benefici emersi da un nuovo studio del King College di Londra, pubblicato sull' American Journal of Clinical Nutrition .

Lo studio nel dettaglio



Come spiegato dal team di ricerca, "con 56 grammi di mandorle assunte quotidianamente ad aumentare sono, in particolare, i cosiddetti grassi a catena corta (SCFA), metaboliti batterici salutari, come il "butirrato"". Nel corso dello studio, i ricercatori hanno studiato i benefici correlati all'assunzione di una manciata di mandorle al giorno su un campione a cui è stato chiesto di consumare per un mese mandorle intere o in polvere o altri tipi di "snack".



I risultati



Al termine dello studio è emerso che i livelli di "butirrato" sono risultati molto più elevati nei soggetti che hanno assunto quotidianamente mandorle sotto qualsiasi forma.

"Il butirrato dà energia alle cellule che rivestono il colon, induce la proliferazione dei microbi intestinali che rendono il colon forte, previene infiammazioni e aiuta l'assorbimenti dei nutrienti", hanno sottolineato i ricercatori.

"Grazie a questi dati ora siamo convinti che il consumo di mandorle sia da suggerire al pubblico in quanto ha effetti benefici sul metabolismo batterico intestinale, influenzando così positivamente la salute", ha riferito il ricercatore Kevin Whelan.