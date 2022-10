Sindrome Down in età adulta, Gemelli-Opbg insieme per continuità cure

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

In Italia si stima siano circa 40mila le persone con sindrome di Down, una condizione che riguarda in media un bambino ogni 700. Grazie ai progressi delle cure e dell'assistenza molti di questi soggetti riescono a vivere oggi fino alla terza età. Gli ospedali pediatrici se ne prendono cura fin dalla nascita. Ma chi si occupa di loro una volta diventati maggiorenni? Raggiunta la maggiore età queste persone e le loro famiglie spesso non hanno più un punto di riferimento. Per questo il Policlinico Gemelli Irccs, che da oltre un decennio ha attivato un Servizio dedicato alla presa in carico delle persone con sindrome di Down e con altre patologie congenite, ha siglato una convenzione con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù per la presa in carico delle persone con sindrome di Down dopo l'età pediatrica, per la continuità delle cure.