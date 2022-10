Che cos'è la dieta liquida di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Da quando Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta hanno annunciato che seguono la dieta del martedì liquido, questa particolare routine ha iniziato a interessare la Rete. L’annuncio, dato su Instagram , ha portato molte persone a seguire l’esempio dell’ex nuotatrice. Ma cos’è la dieta del 'martedì liquido'? Come spiegato da Matteo Giunta stesso, questa "serve a far riposare un pochino reni e fegato. Un giorno a settimana introduciamo solo liquidi". Parole a cui si sono aggiunte quelle della 'Divina': "Dovete sapere che per tenerci il linea ogni martedì facciamo il martedì liquido... Dal martedì a colazione (solo liquida) a mercoledì a colazione (normale). Questo è il primo dopo l'estate e stiamo facendo una faticaaaaa", ha affermato la Pellegrini riferendosi alla dieta. Sì, ma in che cosa consiste questo particolare regime dietetico? Ci ha pensato Federica Pellegrini stessa a precisarlo: a colazione un caffellatte; a pranzo e a cena passati di verdure oppure zuppe di verdure; infine, se durante il giorno si dovesse soffrire troppo la fame, uno yogurt.

La dieta liquida fa bene?

approfondimento

Dieta, uno studio Usa consiglia: meglio non mangiare troppo tardi

In molti si sono subito chiesti, però, se consumare solo pasti liquidi un giorno alla settimana faccia bene. "Sì. In realtà Federica Pellegrini e Matteo Giunta assumono tutti gli alimenti, semplicemente li assumono in una forma liquida o semiliquida. Quindi la loro idea è semplicemente quella di seguire una volta alla settimana una dieta ipocalorica. Sul fatto poi che essa sia liquida o semiliquida, nulla da dire: l’essere liquida permette di digerire più facilmente e di assumere più acqua, quindi da questo punto di vista non c’è nulla di negativo", ha spiegato al Corriere della Sera la dottoressa Emanuela Longa, specialista in Medicina dello Sport presso il Centro Interdipartimentale di Biologia e Medicina dello Sport dell’Università di Pavia. In molti sul web hanno confuso la dieta liquida con il digiuno intermittente, tuttavia Longa, già grande sportiva con un passato nella serie B2 di pallavolo, ha precisato che il regime seguito da Pellegrini e Giunta non ha nulla a che fare con il digiuno, in quanto entrambi introducono tutti i macro e micro nutrienti necessari.