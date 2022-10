Tumore seno, scoperto un meccanismo di resistenza alle cure

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Un gruppo di ricercatori italiani dell’Università Cattolica di Roma, e dell’Italian Institute for Genomic Medicine di Candiolo (Torino), ha scoperto un meccanismo di resistenza ai farmaci messo in atto dal tumore al seno. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Immunology, suggerisce le potenzialità di una terapia per impedire lo sviluppo di questa resistenza alle cure. La scoperta potrebbe, in futuro, fornire una soluzione per quelle pazienti che attualmente non rispondono ai trattamenti, pari al 15%.