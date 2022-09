Tumori ginecologici, oltre 17mila nuove diagnosi ogni anno in Italia

Ogni anno, solo in Italia, si verificano 17.300 nuovi casi di tumori ginecologici. Sono il carcinoma della cervice uterina, dell'ovaio, del corpo dell'utero, della vagina e della vulva. Nonostante l'alta incidenza, si tratta di tumori ancora poco noti. Per imparare a conoscerli meglio e per sensibilizzare sui fattori di rischio, sui sintomi, sulle possibilità di diagnosi precoce e sulle strategie di prevenzione, il 20 settembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dedicata ai tumori ginecologici, il "World GO Day" dove GO sta per "Ginecologia Oncologica" ma allude anche alla "scelta di agire". La ricorrenza, giunta quest'anno alla quarta edizione, è promossa in oltre 25 Paesi da migliaia di pazienti e più di 60 organizzazioni sanitarie e gruppi di medici-esperti.

Loto Odv: "Ancora troppe diagnosi tardive"



Per l'occasione, anche quest'anno, Loto Odv ha organizzato numerose iniziative in Italia. "Vogliamo promuovere il Settembre Lilla come mese della consapevolezza sui tumori ginecologici", ha dichiarato Sandra Balboni, Presidente di Loto Odv, per poi sottolineare: "Sono oltre 5.200 le donne che ogni anno scoprono troppo tardi di avere un cancro ovarico e infatti la sopravvivenza globale a cinque anni dalla diagnosi si attesta solo al 50%". "La ricerca deve proseguire per trovare nuovi strumenti in grado di migliorare le opportunità per le pazienti. Il nostro impegno deve essere favorire un'informazione corretta per mettere in guardia tutte le donne. I tumori ginecologici non godono della stessa notorietà di altre malattie come il carcinoma mammario. Per questo promuoveremo una serie di attività, sia in presenza che on line, per raggiungere il più alto numero di persone possibili", ha aggiunto.



Le iniziative in Italia



Quest'anno, per la prima volta, Loto Odv ha organizzato degli Open Day in diversi ospedali italiani in cui sarà possibile ricevere consulenze e visite gratuite su prenotazione.

In collaborazione con Federfarma sarà, inoltre, lanciata una campagna di comunicazione sul carcinoma ovarico all'interno delle 19mila farmacie aderenti.

In programma anche la mostra fotografica "Scatta la Rinascita. Una fotografia come segno di nuova luce dopo la malattia" a Roma. Sarà inaugurata il 20 settembre al Policlinico Gemelli e sarà visibile per due settimane. La mostra farà poi tappa in diverse altre città italiane