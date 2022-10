Alzheimer e Sla, due nuovi poli dedicati: progetto "Villaggio Insieme"

Nascono a Carpenedolo, in provincia di Brescia, come estensione della struttura assistenziale Fondazione S. Maria del Castello, per rispondere al progressivo aumento di richieste di ricovero da parte di persone anziane affette da queste due patologie

Due nuovi poli innovativi dedicati all'accoglienza dei pazienti con Alzheimer e Sla, per rispondere al progressivo aumento di richieste di ricovero da parte di persone anziane affette da queste due patologie. Nascono a Carpenedolo, in provincia di Brescia, come estensione della struttura assistenziale Fondazione S. Maria del Castello. Il progetto chiamato "Villaggio Insieme" consiste in una struttura organizzata in modo da sostenere efficacemente, tramite competenze multidisciplinari e soluzioni tecnologicamente avanzate, le diverse esigenze legate a queste due malattie ad alta complessità.