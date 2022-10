Cancro al seno, Usa: mortalità sarebbe calata del 43% in 30 anni

I dati nello specifico

approfondimento

Tumore del seno, al via il progetto "Frecciarosa" 2022

Tra le cause di morte per tumore nella popolazione femminile americana, dietro al polmone - posizionato al primo posto -, troviamo i decessi per cancro al seno, pari a 43.250. Le donne americane ad aver ricevuto una diagnosi di tumore al seno, ad esserne guarite, o a conviverci, sono invece 4,1 milioni. Un andamento che per gli esperti, nella storia, ha seguito una doppia tendenza: “I tassi di incidenza del cancro al seno continuano ad aumentare lentamente negli Stati Uniti, in gran parte a causa dell'insorgenza di malattie localizzate e positiva ai recettori ormonali. Questa tendenza riflette in parte una maggiore prevalenza dell'eccesso di peso corporeo e una diminuzione del tasso di fertilità. Tuttavia, la mortalità per cancro al seno continua a diminuire, anche se a un ritmo più lento rispetto agli anni Novanta e Duemila”, sottolineano gli esperti.