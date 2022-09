Influenza, Pregliasco: “Sono attesi 6-7 milioni di casi”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Secondo Fabrizio Pregliasco, professore associato del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'Irccs, Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano, i virus influenzali potrebbero far registrare tra i 6 e 7 milioni di casi in Italia. Un dato "in crescita rispetto agli scorsi anni, come dimostrano anche le osservazioni sull'emisfero australe, dove l'influenza è in corso”, ha dichiarato in occasione dell’evento "Tra pandemia e influenza stagionale: cosa dobbiamo sapere e cosa dobbiamo fare", promosso giovedì 29 settembre da Assosalute.