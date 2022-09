Il 22 settembre ricorre la Giornata mondiale della narcolessia

La Giornata mondiale della narcolessia

Istituita nel 2019 da 24 organizzazioni a tutela dei pazienti coinvolti in 6 continenti, la Giornata mondiale della narcolessia “unisce la comunità internazionale della narcolessia per ispirare l’azione, aumentare la conoscenza pubblica ed elevare la voce dei 3 milioni di persone che convivono con la narcolessia in tutto il mondo”, si legge sul sito dell’Ain, l’Associazione Italiana Narcolettici, nata nel 1996, cui scopo è quello di difendere il diritto dei soggetti affetti dalla malattia a vivere una vita il più possibile normale. La narcolessia, anche nota come Sindrome di Gelineau, dal nome dell’autore che per primo nel 1880 la descrisse, è un disturbo neurologico cronico che influisce sulla capacità del cervello di regolare i cicli sonno-veglia, con conseguente eccessiva sonnolenza diurna e, in molti casi, cataplessia. La narcolessia, che colpisce in genere 1 persona su 2.000 (0,05% della popolazione), ha una distribuzione simile nei due sessi. In genere l’esordio è nell’adolescenza. Studi rivelano che la condizione colpisce diversamente le donne a causa di processi biologici naturali come le mestruazioni, la gravidanza e la menopausa, così come i ruoli sociali e la cura.