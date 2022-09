Dermatite atopica, scoperto un farmaco che ne riduce i sintomi

Oltre 500mila persone al mondo trattate con il dupilumab, un farmaco biologico, avrebbero visto ridurre i sintomi della dermatite atopica moderata, o grave, dopo aver seguito le indicazioni previste. È quanto dimostra uno studio di fase 3 pubblicato su The Lancet, che evidenzia come anche nei bambini da 6 mesi a 5 anni l'uso di dupilumab, in aggiunta ai corticosteroidi topici a bassa potenza, riduce la gravità della malattia e il prurito, rispetto al soli placebo (corticosteroidi) a 16 settimane. I pazienti avrebbero inoltre riferito dei miglioramenti nella qualità del sonno e nella riduzione del dolore cutaneo. A 16 settimane dal trattamento, i risultati di sicurezza sono risultati simili al profilo di sicurezza osservato in pazienti con dermatite atopica di età pari o superiore a 6 anni. Come effetti collaterali sono stati osservati congiuntivite e infezioni virali da herpes.

Parola agli esperti

Ma cos’è la dermatite atopica? Comunemente conosciuta come una malattia infiammatoria cronica della pelle, l’85%-90% dei pazienti manifesta i primi sintomi prima dei cinque anni. Il farmaco dupilumab potrebbe essere quindi una futura soluzione per trattare la malattia e i suoi effetti. Nella sua comparsa sono coinvolti fattori genetici, costituzionali e ambientali, i quali alterano la barriera cutanea modificando il metabolismo dei lipidi che si trovano nell’epidermide. La pelle del viso e del corpo diviene così secca, ruvida, pruriginosa e irritabile. "Intervenendo sul processo infiammatorio chiave della dermatite atopica dupilumab, non solo ha contribuito al miglioramento di sintomi come prurito persistente e lesioni cutanee, ma ha anche migliorato in modo significativo il sonno e il dolore, due aspetti fondamentali per lo sviluppo e il benessere di qualsiasi bambino”, ha spiegato Amy S. Paller, professore di dermatologia e pediatria alla Northwestern University Feinberg School of Medicine.