Medici di famiglia: al via la scuola nazionale di vaccinologia Fimmg

Con un primo incontro tra esperti, ha preso il via la scuola nazionale di "vaccinologia" rivolta ai medici di medicina generale, per farli diventare un punto di riferimento per i colleghi nel settore. Realizzata dalla Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) , ha come obiettivo quello di "formare professionisti della medicina generale anche per la costruzione di un dialogo sempre più efficace con le istituzioni", ha riferito il segretario generale Silvestro Scotti, ricordando come l’impegno costante della medicina generale sia da sempre "una garanzia in più a tutela della salute dei pazienti".

40 medici a scuola di "vaccinologia"



Sono 40 i medici, provenienti da tutta Italia, che quest'anno prenderanno parte al corso, che prevede webinar e incontri in presenza. La scuola terminerà in primavera e tratterà un ricco programma con contenuti scientifici e manageriali.

"Grazie alla scuola di vaccinologia in medicina generale, diamo il via alla formazione di giovani medici di medicina generale che siano esperti nel management della prevenzione vaccinale, a disposizione delle nostre sezioni per le fasi negoziali ed organizzative", ha spiegato la responsabile dell'area Vaccini della Fimmg, Tommasa Maio. "Figure formate in ambito gestionale che potranno essere di supporto alle aziende sanitarie, alle Regioni, alle Commissioni nell'organizzazione delle campagne vaccinali, mettendo a disposizione l'esperienza della medicina generale in questi ambiti. Tutto questo anche per fare in modo che i medici di famiglia non debbano più affrontare le difficoltà gestionali ed organizzative che esistono da sempre e che hanno reso ancor più critici gli ultimi due anni", ha aggiunto. In una nota, la Fimmg ha inoltre ricordato che, nonostante le difficoltà del sistema, i medici di medicina generale sono riusciti in piena emergenza Covid a garantire in sicurezza la vaccinazione antinfluenzale a 13,5 milioni di cittadini, consentendo (stando ai numeri del ministero della Salute della Campagna 2020-2021) il raggiungimento delle coperture più alte degli ultimi 16 anni.