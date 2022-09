Cheratosi attinica, al via lo screening gratuito in Italia

Oggi, venerdì 9 settembre, la SIDeMasST (la Società italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse) ha presentato all’Hotel Nh Collection Milano CityLife una nuova campagna di sensibilizzazione, chiamata “Segnali sulla pelle”. È dedicata alla cheratosi attinica, una chiazza ruvida e squamosa che si forma sulla pelle dopo anni di esposizione al Sole . Viene considerata una forma iniziale di carcinoma squamocellulare, che tende a manifestarsi dopo i 40 anni. Per aiutare a conoscerla e a diagnosticarla, gli esperti della SIDeMasST hanno organizzato visite gratuite su prenotazione in 23 centri dermatologici in tutta Italia, con specialisti dermatologi.

Gli obiettivi dell’iniziativa

Si stima che in Italia almeno il 30% degli over 70 presenti almeno una cheratosi attinica. Le sedi anatomiche dove si sviluppano sono quelle cronicamente esposte alla luce del Sole, come il viso, le orecchie, il cuoio capelluto (nel caso dei calvi) e il dorso delle mani. Il rischio di insorgenza è più elevato per gli uomini e le donne con la carnagione chiara, i capelli biondi e gli occhi chiari. “L’obiettivo è quello di portare alle persone informazioni semplici e accurate, atte a modificare il loro atteggiamento verso delle cose che possono sembrare trascurabili, ma che in realtà nascondono in sé il germe di qualche cosa che potrebbe evolvere in un tumore cutaneo”, ha spiegato Giuseppe Monfrecola, il presidente della SIDeMasST.



Ketty Peris, direttrice dell’Uoc Dermatologia della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, ha spiegato che la cheratosi attinica si manifesta “con macchie rosa, rosse o marroni” che inizialmente “sono solo ruvide al tatto, ma con il tempo si ispessiscono e diventano dure, di dimensioni variabili fino ad alcuni centimetri”.

Come prenotare una visita

Tutti i cittadini interessati ad aderire alla campagna possono prenotarsi, fino all’esaurimento dei posti disponibili, al numero 02 82900619, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:00. Gli operatori che risponderanno non solo prenderanno eventualmente la prenotazione, ma faranno alcune domande di screening concordate con i clinici per capire se il soggetto può essere effettivamente affetto dalla cheratosi attinica.



Ecco tutte le tappe della campagna:

• Venerdì 23 settembre – Milano

• Sabato 24 settembre – Ancona, Avezzano, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Napoli, Padova, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Torino, Trieste

• Sabato primo ottobre: Milano

• Domenica 4 ottobre: Roma

• Sabato 8 ottobre: Bari, Perugia

• Sabato 15 ottobre: Messina

• Giovedì 20 ottobre: Siena