Cancro causato da talco, da Johnson & Johnson 6,5 mld di risarcimenti

Il risarcimento

Il piano dell'azienda prevede il pagamento di 6,475 miliardi di dollari in 25 anni per risolvere le cause civili relative a casi di tumore ovarico che, secondo l'accusa, sarebbero derivati da presunte tracce di amianto contenute nel borotalco di Johnson&Johnson, ritirato dal mercato. Si tratterebbe del 99,75% del totale dei contenziosi, ha spiegato l’azienda. Le rimanenti cause legali pendenti saranno affrontate al di fuori del nuovo piano di risoluzione e J&J ha precisato di aver già risolto il 95% delle cause legate al mesotelioma (questo il nome del cancro derivato dall’amianto). Lo scorso anno, il colosso americano aveva già presentato una proposta di transazione di 8,9 miliardi di dollari, ma un tribunale fallimentare l’aveva respinta. Sulla nuova offerta il vicepresidente del gruppo per gli affari legali Erik Haas ha precisato: “Questo piano è il culmine della nostra strategia di risoluzione consensuale annunciata in ottobre. Da quella data, il gruppo ha lavorato con gli avvocati che rappresentano la stragrande maggioranza dei ricorrenti per trovare una soluzione a questa controversia, che anticipiamo con questo piano”. Sempre a causa del talco, nel 2021 Johnson & Johnson era già stata condannata dalla Corte Suprema americana a risarcire le sue clienti per oltre due miliardi di dollari.