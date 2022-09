Demenza, in Italia ne soffrono 1,5 milioni di persone

Lo hanno spiegato Federazione Alzheimer Italia e Alzheimer's Disease International in occasione dell’XI Mese Mondiale Alzheimer

Secondo quanto riferito dalla Federazione Alzheimer Italia e Alzheimer's Disease International, in Italia sono presenti più di 1.480.000 persone colpite da demenza e si stima che entro il 2050 ce ne saranno circa 900mila in più, per un totale di oltre 2.300.000. Il numero delle persone che avranno bisogno di assistenza e supporto post-diagnostico diventerà quindi ancora più elevato. In occasione dell’XI Mese Mondiale Alzheimer, le due federazioni hanno esortato il governo, le istituzioni e gli enti di sanità pubblica ad agire tempestivamente per arginare l’emergenza.

La necessità di agire subito

“L’Italia è stato uno dei primi Paesi ad avere un Piano nazionale sulle demenze, che ha però ricevuto i primi fondi soltanto nel 2021”, spiega in una nota Gabriel Porro, il presidente di Federazione Alzheimer Italia. Tuttavia, evidenzia l’esperto esistono “grandi disparità tra Regioni per quanto riguarda i servizi offerti ed è importante che la politica ne prenda atto”. Inoltre, è “necessario accelerare i lavori per la creazione dei piani demenza regionali e renderli sostenibili attraverso il potenziamento dei finanziamenti destinati al Piano nazionale demenze, purtroppo ancora insufficienti.



Paola Barbarino, amministratore delegato di Alzheimer's Disease International, ha aggiunto che “nel 2017, con il Piano Globale di Azione sulla Lotta alla Demenza, tutti i 194 stati membri dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si sono impegnati ad attuare misure per raggiungere precisi obiettivi nell’ambito della riduzione del rischio, della diagnosi e assistenza, ricerca e supporto ai familiari e caregiver”. Tuttavia, finora “solo 39 stati hanno mantenuto la loro promessa”.

L’evento del 19 settembre

Per celebrare il XI Mese Mondiale, il 19 settembre, presso l’Istituto dei Ciechi di Milano e in diretta streaming su Facebook, Federazione Alzheimer Italia e Associazione Alzheimer Milano organizzeranno il convengo gratuito “Lotta allo stigma, qualità di vita: la strada per l’inclusione delle persone con demenza, giovani e anziane”.