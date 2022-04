Anziani, un caso di demenza su 50 sarebbe legato a problemi alla vista

Lo studio su 17mila persone



approfondimento

Demenza, Ivn: “Individuare pazienti eleggibili per farmaci”

Per compiere lo studio, pubblicato sulle pagine della rivista specializzata Jama Neurology, gli studiosi hanno analizzato le cartelle cliniche e gli stili di vita di un campione composto da circa 17mila americani, valutando l'impatto di diversi fattori di rischio sul decadimento cognitivo. Confrontando i dati dei partecipanti, il team di ricerca ha dedotto che i problemi di vista sarebbero responsabili dell'1,8% dei casi di demenza. "Un dato non trascurabile", hanno sottolineato gli esperti, in quanto solo negli Stati Uniti questa percentuale corrisponde a circa 100mila casi di demenza aggiuntivi.

Inoltre, "stimiamo che, date le attuali proiezioni per i prossimi decenni, questo numero aumenterà a circa 250.000 entro il 2050", hanno sottolineato i ricercatori. "Poiché circa 9 casi su 10 di disabilità visiva sono prevenibili o possono essere trattati con interventi di comprovata efficacia ed economici, la disabilità visiva può rappresentare un importante fattore di rischio modificabile", hanno concluso i ricercatori. I risultati, inoltre, hanno confermato fattori di rischio già noti, come l'ipertensione che gioca un ruolo nel 12,4% dei casi di demenza, l'obesità (9,2%), la depressione (9,1%), il calo dell'udito (7%), traumi cranici (6,1%) e il diabete (5,1%).



Demenza, assumere litio può ridurne il rischio: la ricerca



Tra gli ultimi risultati del settore, un recente studio dell'Università di Cambridge ha rilevato che il litio, uno stabilizzatore dell'umore in genere prescritto per disturbo bipolare e depressione, potrebbe rivestire un ruolo chiave nel prevenire l'insorgenza di demenza. Per giungere a questa conclusione, i ricercatori hanno analizzato i registri sanitari di quasi 30mila pazienti in Gran Bretagna. 548 erano stati trattati con il litio e 29.070 no. Nel primo gruppo, a 53 pazienti (il 9,7% del totale) era stata diagnosticata demenza, mentre nel secondo gruppo le diagnosi di demenza erano risultate 3.244 (l’11,2%). Considerando poi fattori quali il fumo, il consumo di farmaci e altre malattie fisiche e mentali, l'utilizzo del litio è stato associato dai ricercatori ad un rischio inferiore di demenza. Dato che dovrà essere confermato da più ampi studi randomizzati.