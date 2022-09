Covid, Iss: sale Rt, in calo incidenza e occupazione ospedali

In base ai dati emersi dal consueto monitoraggio settimanale curato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e dal ministero della Salute, questa settimana l’incidenza dei casi di Covid-19 in Italia risulta in calo. In discesa anche la pressione sugli ospedali, così come diminuisce il numero dei pazienti covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI )

Le parole di Speranza

Intervenuto nella mattina di venerdì 2 settembre a Radio Anch'io su Radio Rai1, il ministro Roberto Speranza ha dichiarato: “I soldi alla Sanità devono continuare ad aumentare, il Ssn forte è la premessa per la ripartenza del Paese, no a spostare soldi da altre parti”. In via delle prossime elezioni, il ministro si è così espresso: “Ho chiesto ai leader di dire cosa succederà dopo il 26 settembre, la sanità è la cosa più importante che abbiamo, e dobbiamo continuare con la campagna di vaccinazione perché il Covid non è scomparso. I vaccini aggiornati alla variante Omicron daranno una nuova spinta. Però io chiedo parole chiare e nette a tutti perché ora non possiamo permetterci ambiguità. Penso che noi dobbiamo qualificarci per il progetto Paese che abbiamo al di là delle alleanze: siamo quelli della sanità pubblica, del lavoro e siamo quelli che si battono per l'estensione dei diritti e vediamo una destra che ha paura dei diritti, come dei diritti delle donne. La proposta dei democratici è quella di un'idea di Paese che mettiamo in campo”, ha concluso.