Cuore: possibili benefici con sauna dopo l'esercizio fisico. Lo studio

Secondo un piccolo studio finlandese, 15 minuti di sauna dopo l’ esercizio fisico proteggerebbero dalle malattie cardiovascolari. Pubblicato sull’ American Journal of Physiology, rivista scientifica peer-reviewed sulla fisiologia, e coordinato dall’Università di Jyväskylä, lo studio ha coinvolto 47 persone divise in due gruppi, osservate per 8 settimane.

Cosa dice lo studio finlandese



approfondimento

L’attività fisica negli anziani può rallentare l’insufficienza renale

Rilassarsi 15 minuti ridurrebbe di più il rischio di malattie cardiovascolari di quanto faccia il solo esercizio fisico. Secondo Earric Lee, primo firmatario dello studio, “i risultati dello studio supportano l'uso regolare della sauna in aggiunta all'attività fisica e si mostrano promettenti soprattutto per coloro con minore capacità di esercizio fisico". Scendendo nei dettagli dello studio, ecco come questo si è svolto: il primo gruppo ha svolto, per 3 volte a settimana, 50 minuti di esercizio fisico: 30 minuti di esercizio aerobico e 20 minuti di resistenza. Il secondo gruppo ha svolto lo stesso identico programma, per poi svolgere alla fine 15 minuti di sauna. Alla fine delle 8 settimane di studio, i ricercatori hanno confrontato i dati raccolti, e scoperto che i benefici offerti dalla ‘sessione di sauna’ all’esercizio fisico portavano ad ulteriori miglioramenti, sia della forma cardiorespiratoria, che nella riduzione della pressione sanguigna e dei livelli di colesterolo. Questo rispetto al solo esercizio fisico.



Perché fare attività fisica fa bene alla salute



Secondo l’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, per attività fisica si intende “qualunque sforzo esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un consumo di energia superiore a quello in condizioni di riposo”. Fare una piccola passeggiata, una corsa, o un giro in bici, comporta benefici non solo a livello fisico, ma anche a livello mentale. Praticare regolarmente attività fisica aiuta a sentirsi meglio, riduce lo stress, tonifica i muscoli e migliora il sonno notturno. Non occorrono per forza palestre per tenersi in forma, ma solo - spesso - della sana buona volontà. Non tutti hanno una sauna in casa, e possono permettersi - quindi - 15 minuti di relax dopo una corsa, ma i risultati dello studio offrono delle prospettive da non sottovalutare sui benefici dell’acqua e dei vapori sulle malattie cardiovascolari.