Covid Cina, 80mila turisti bloccati sull’isola di Hainan

Sono circa 80mila i cittadini e i turisti rimasti bloccati a Sanya, isola tropicale di Hainan, in Cina. Ad annunciarlo le autorità di Pechino, che hanno imposto un rigido lockdown dopo la scoperta di un focolaio sull’isola, che ha fatto registrare complessivamente 324 nuovi casi e 483 casi asintomatici. I dati registrati lunedì 8 agosto parlano di altri 259 nuovi casi. Secondo quanto comunicato, l’epidemia sarebbe iniziata in un porto di pescatori, e sarebbe emersa grazie ad alcuni locali che commerciavano pesce con altri pescatori al di fuori dell’isola. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Politica zero covid

La politica cinese ‘zero covid’ nei confronti della pandemia ha, fin dal suo inizio, sollevato dubbi e perplessità, sia per i modi, che per i tempi. Questa stessa politica è stata applicata anche sull’isola, con le autorità che hanno immediatamente interrotto tutti i trasporti pubblici, compresi autobus e treni. Sospesi anche i voli, con molti passeggeri costretti - una volta in aeroporto - a rimanere a terra a poche ore dal volo. Nelle zone non ad alto rischio, sono state chiuse tutte le attività non essenziali. Per lasciare l’isola è necessario un test molecolare negativo ripetuto cinque volte in sette giorni. Il test è necessario anche per accedere alle aree pubbliche come i parchi o gli uffici. I cittadini possono uscire solo per comprare generi alimentari e beni di prima necessità.