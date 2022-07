Vaiolo delle scimmie, in Spagna il primo morto in Europa

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Il ministero spagnolo della Sanità ha confermato il primo morto in Spagna per il vaiolo delle scimmie. Lo si legge sul sito de El Mundo. Ad oggi, in Spagna sono stati notificati 4.298 casi confermati. Dei 3.750 contagiati su cui si hanno informazioni - si legge ancora sulla pagina web della testata spagnola - 120 sono stati ricoverati in ospedale (il 3,2%) e uno è morto. Secondo quanto riferiscono vari media internazionali, si tratta del primo morto in Europa per l’attuale diffusione della malattia, per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale.