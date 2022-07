Mummia egizia incinta, nel cranio scoperti possibili segni di tumore

Nuove indagini entro fine anno



Entro la fine del 2022 i ricercatori effettueranno nuove indagini istologiche, genetiche e molecolari sui tessuti molli per approfondire e confermare la diagnosi. I risultati di questi ulteriori esami potrebbero finalmente aiutare a risolvere l'enigma sulla morte della "Mysterious Lady".

La mummia, risalente al I secolo a.C, è stata ritrovata nel sarcofago di un sacerdote. Cenni storici sulla sua identità sono emersi dagli studi scientifici condotti a partire dal 2015.



I risultati delle ultime indagini



Come sottolineato dai ricercatori, le ultime immagini ottenute con i raggi x e la tomografia assiale computerizzata hanno mostrato la presenza di deformità di alcune ossa craniofacciali, anche dietro l'occhio sinistro. Segni che, stando al parere degli studiosi, potrebbero essere compatibili con quelli di un tumore che riguarda naso e gola e che risulta particolarmente diffuso in Africa e nell'Asia orientale. Le analisi di questo tumore sulla mummia, risalente a un'epoca in cui non c'erano fattori di rischio come il fumo di sigaretta o i superalcolici, oltre a chiarire la causa del decesso della donna, potrebbero aiutare a fare luce sui meccanismi alla base della malattia.