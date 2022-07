Parodontite, bere caffè non aumenterebbe il rischio di svilupparla

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

A differenza di quel che si potrebbe pensare, bere il caffè non incrementa il rischio di sviluppare la parodontite, una condizione infiammatoria che interessa le gengive e i tessuti che tengono saldi i denti all’interno della bocca. Lo indicano i risultati di una meta analisi coordinata dalla Pusan National University, un ateneo della Corea del Sud, pubblicati sulle pagine della rivista specializzata BMC Oral Health.

In un primo momento, l’analisi dell’università sudcoreana è partita da 46 studi, per poi focalizzarsi su quattro ricerche specifiche riguardanti l’associazione tra caffè e parodontite e altre due incentrati sulle cause di perdita dei denti. Dagli studi non sono emerse differenze di rischio di parodontite tra chi beveva caffè o non ne beveva, né in relazione alla quantità assunta.