Over 60, in Italia uno su cinque è fragile: quasi 4 milioni di persone

In Italia, oltre un over 60 su cinque, pari a quasi quattro milioni di persone, presenta una fragilità di grado moderato o severo ( i casi più gravi sono più di un milione). Questi soggetti sono vulnerabili e hanno bisogno di monitoraggio e assistenza continui per evitare che la situazione peggiori, portando a gravi disabilità, ospedalizzazioni e decessi. Gli anziani più colpiti hanno un reddito basso e vivono al Sud, anche se non mancano delle eccezioni in tal senso. Purtroppo, in tre Regioni su quattro i servizi di Assistenza domiciliare integrata (Adi) e le RSA non sono proporzionati al numero di soggetti fragili. Questi e altri dati sono emersi grazie a un’indagine condotta dal ministero della Salute, i cui risultati sono stati resi pubblici da Italia Longeva durante la settima edizione della due giorni sugli “Stati Generali dell’assistenza a lungo termine – Long-Term Care SEVEN”.