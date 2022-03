Malattie croniche per il 40% degli italiani: a 1 su 6 serve assistenza

Tra il 40% degli italiani tra i 18 e i 75 anni che soffre di almeno una patologia cronica , un paziente su 6 ha difficoltà a svolgere in autonomia tutte le attività quotidiane e necessita di aiuto, che nel 56% dei casi arriva dai familiari, che svolgono quindi il ruolo di caregiver. Sono alcuni dei dati emersi da un'indagine dell’Osservatorio Sanità di UniSalute , realizzata in collaborazione con Nomisma, per fotografare lo stato degli italiani in ambito di salute e prevenzione. "Convivere con una patologia cronica può essere relativamente semplice, ma non sempre è così: alcune cronicità comportano una gestione quotidiana più o meno impegnativa, che in molti casi richiede l'assistenza di un'altra persona", ha spiegato UniSalute in una nota.

La gestione della patologia è ritenuta complessa nel 17% dei casi



In particolare, la ricerca ha rilevato come la gestione della patologia sia descritta come complessa o estremamente complessa nel 17% dei casi. Nello specifico, per due malati su tre (66%) l’assistenza avviene presso strutture sanitarie, mentre per il 26% del campione interamente a domicilio. "Quando non sono i familiari o il paziente stesso ad occuparsene, a farlo è in genere il personale del servizio sanitario pubblico (26%), di associazioni di volontariato (19%) o di strutture private (17%): in tutti e tre i casi la maggioranza delle persone si dichiara soddisfatta dell’assistenza ricevuta, con una leggera prevalenza delle strutture pubbliche (65% dei pazienti afferma di essere soddisfatta o molto soddisfatta)", ha precisato UniSalute.



Visite mediche a domicilio considerate utili dal 67% dei caregiver

Per quanto riguarda gli strumenti che, secondo chi si prende cura di un familiare affetto da patologie croniche, aiutano di più nella gestione della malattia, dall'indagine è emerso che al primo posto ci sono le visite mediche a domicilio, considerate utili dal 67% degli intervistati. Seguono altri servizi a domicilio, quali l'assistenza infermieristica o la consegna di ricette e medicinali, (entrambi al 62%). La ricerca ha inoltre rilevato che negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione verso soluzioni alternative. Il telemonitoraggio, per esempio è ritenuto utile dal 51% dei caregiver, con quasi il 24% che lo considera estremamente utile. Inoltre, il 59% di chi non utilizza il telemonitoraggio ha dichiarato di non farlo perché non gli è mai stato consigliato o non sa come utilizzarlo.