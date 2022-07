Aids, Botswana sarà il primo Paese africano senza contagi madre-figlio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Svolta molto importante nella lotta all’Aids in Africa, dove il Botswana è vicinissimo a diventare il primo Paese del continente a eliminare la trasmissione da madre a figlio del virus Hiv. A riferirlo è il Guardian, che ricorda come, secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), il tasso di questa forma di infezione sia passato dal 40% del 2002 all’1% del 2021. Nel corso del 2022 sono nati solo quattro neonati positivi all’Hiv. Si tratta di un enorme passo avanti, soprattutto considerando che all’inizio degli anni 2000 il Botswana era il Paese con il più alto tasso di infezione al mondo, con quasi il 40% della popolazione positiva (lo dimostrando i dati di Unaids). Festus Mogae, che in quel periodo era il presidente della nazione, lanciò una campagna aggressiva per sconfiggere sia il virus sia la stigmatizzazione di chi contraeva l’Aids.