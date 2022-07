Epatite C, da Roche un nuovo test che rileva infezione in fase precoce

Presto sarà disponibile anche in Italia un nuovo test diagnostico per l' epatite C. Si chiama Elecsys HCV Duo, lo ha messo a punto Roche, ed è il primo test immunologico in commercio in grado di identificare simultaneamente l'antigene e gli anticorpi del virus dell'epatite C da un singolo campione di plasma o siero. Caratteristica che gli consente di rilevare l'infezione sia nelle fasi precoci sia nelle fasi successive, fino ai casi di infezione cronica. Lo ha annunciato l'azienda farmaceutica in una nota .

Il nuovo test diagnostico



Il suo utilizzo, può "portare a un intervento precoce per i pazienti, alla riduzione del numero di visite cliniche necessarie per prelevare campioni di test aggiuntivi e può alleviare parte del carico di test sui sistemi sanitari", ha spiegato Roche, sottolineando che attraverso la diagnosi precoce è possibile non solo fornire prima ai pazienti un trattamento adeguato, ma anche "fermare la progressione della malattia, nonché la trasmissione e, potenzialmente, ridurre i costi sanitari non necessari".

"Una migliore capacità di screening dell'epatite dà ai sistemi sanitari uno strumento importante per l'eliminazione della malattia, attraverso migliori servizi di prevenzione, diagnosi e trattamento", ha commentato Thomas Schinecker, Ceo di Roche Diagnostics. "L'aggiunta del test Elecsys HCV Duo al nostro portafoglio di test per l'HCV può aiutare nella lotta per eliminare il virus dell'epatite C. Il lancio di questo innovativo test diagnostico sottolinea il nostro impegno a supportare i medici e i loro pazienti nel ridurre l'impatto delle malattie infettive, dove è più necessario", ha aggiunto.

Il test, che verrà commercializzato con il nome di Elecsys HCV Duo, sarà disponibile sul mercato italiano a partire da settembre 2022.