Leucemia, identificata proteina che sarebbe coinvolta nel suo sviluppo

Lo studio nel dettaglio



approfondimento

Identificati nuovi marcatori di una rara forma di leucemia

La proteina identificata dai ricercatori si chiama CBX2, ed è in grado di “intrappolare” specifiche regioni del Dna (fenomeno conosciuto come condensazione del Dna), contrastando l'azione di geni antitumorali e favorendo l'insorgenza e la progressione della leucemia mieloide acuta.

Nel corso dello studio, il team di studiosi, guidato dalla professoressa Lucia Altucci, ha osservato nelle cellule leucemiche livelli di CBX2 più alti rispetto alle cellule normali. Come spiegato sul portale dell'Università Vanvitelli, i ricercatori sono poi riusciti a associare l’elevata espressione di CBX2 con le caratteristiche distintive del cancro, scoprendo anche il meccanismo attraverso cui la proteina favorisce lo sviluppo della leucemia. "L'aumentata espressione di CBX2 nelle cellule tumorali intrappola diversi geni all'interno di regioni molto condensate della cromatina impedendone la trascrizione. Sorprendentemente, abbiamo osservato che molti di questi geni codificano per proteine aventi una forte attività antitumorale", ha spiegato il primo firmatario dello studio Nunzio Del Gaudio.



Allo studio molecole in grado di inibire l'attività di CBX2



Gli studiosi sono, inoltre, riusciti a dimostrare che riducendo i livelli della proteina CBX2 nelle cellule tumorali sarebbe possibile inibire la proliferazione tumorale ed innescare i meccanismi di morte cellulare programmata, evasi dal tumore. "Il nostro studio identifica CBX2 come un nuovo potenziale bersaglio terapeutico per lo sviluppo di nuove terapie tumorali. Inoltre, in laboratorio sono già in corso disegni sperimentali volti a sviluppare nuove molecole capaci di inibire l'attività di CBX2", ha concluso la coordinatrice del gruppo di ricerca Lucia Altucci.