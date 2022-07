Identificati nuovi marcatori di una rara forma di leucemia

Lo studio nel dettaglio



approfondimento

Terapie innovative, nuova cura per la leucemia linfatica cronica

Lo studio, coordinato da Renato Zambello e Gianpietro Semenzato in collaborazione con Stefania Bortoluzzi, Sara Galimberti, e Enrico Tiacci, ha coinvolto un’ampia casistica di pazienti affetti daTγδLGLL. In collaborazione con diversi centri di ricerca, i ricercatori sono riusciti a identificare le caratteristiche biologiche e i tipi di analisi necessari per un corretto inquadramento della patologia. TγδLGLL, come spiegato in una nota dell'Università di Padova, si può manifestare in forma sia asintomatica sia severa, e la sua diagnosi è particolarmente complessa poiché condivide diverse caratteristiche con un linfoma altamente aggressivo che può ostacolarne l'identificazione.



I risultati



Il team di ricerca è, inoltre, riuscito a individuare le analisi utili per individuare quando la malattia ha un andamento indolente e quando è invece sintomatica. “La novità di questo studio riguarda l’aver identificato nuovi marcatori per distinguere con chiarezza i tipi di malattie da cui sono affetti i pazienti, fornendo così ai medici che si ritrovano di fronte a casi di questa leucemia poco conosciuta la strategia da applicare e le caratteristiche cruciali per riconoscerne la variante e le sotto-varianti”, ha commentato Teramo responsabile dello studio.