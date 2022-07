Virus West Nile, a Padova primo caso di infezione in Italia nel 2022

È stato segnalato in provincia di Padova il primo caso in Italia di West Nile nell'uomo dall'inizio dell'estate 2022. Ne ha dato notizia l'Istituto superiore di sanità (Iss), nell'ultimo bollettino relativo ai risultati dell'attività di sorveglianza integrata del West Nile e Usutu virus. "Dall'inizio di giugno 2022 è stato segnalato in Italia il primo caso confermato di infezione da West Nile Virus (Wnv) nell’uomo", ha sottolineato l’Iss, precisando che il caso si è manifestato nella forma neuro-invasiva. "Nello stesso periodo non sono stati segnalati casi confermati di Usutu virus", ha aggiunto l'Iss.

Il bollettino Iss



L'Istituto superiore di sanità ha riferito, inoltre, che alla data del 6 luglio, non sono stati segnalati casi umani di West Nile negli Stati membri dell'Ue, così come nei Paesi limitrofi.

La sorveglianza veterinaria attuata in Italia su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici , invece, "ha confermato la circolazione del West Nile Virus in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna", si precisa nel bollettino.



Rovigo, virus individuato in campione di zanzare



Intanto, come annunciato dall'amministrazione comunale di Rovigo, su indicazione del Dipartimento prevenzione dell'azienda Ulss, il virus West Nile è stato individuato in un campione di zanzare, catturate nel territorio provinciale. In base al Piano nazionale di prevenzione sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020-2025, adottato dalla Regione Veneto, il Comune di Rovigo ha quindi richiesto a tutti gli organizzatori di iniziative ed eventi a svolgimento serale o notturno non patrocinati dal Comune, e che prevedano la partecipazione di pubblico, di eseguire interventi di "disinfestazione adulticida", ossia l'eliminazione con insetticidi delle zanzare. Ha inoltre disposto la disinfestazione degli insetti sulle aree verdi comunali, secondo il calendario delle manifestazioni pubbliche organizzate direttamente o patrocinate dal Comune. La disinfestazione dalle larve di insetti in tombini, fossati e altri ristagni d'acqua è già attiva e continuerà regolarmente.