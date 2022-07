Meningioma, Ema: nuove raccomandazioni su farmaci che possono causarlo

Il Comitato per la Valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza (Prac) ha dichiarato che l’uso di questi medicinali dev’essere limitato nel tempo e preso in considerazione solo in assenza di alternative

Dal Comitato per la Valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza (Prac) dell’Ema, arrivano nuove indicazioni in merio all’assunzione dei farmaci contenenti nomegestrolo o clormadinone, che, in rari casi, possono causare il meningioma, un tumore delle membrane che coprono il cervello e il midollo spinale. I medicinali in questione sono usati per trattare i disturbi ginecologici e mestruali, per la terapia ormonale sostitutiva e, a basse dosi, per la contraccezione ormonale (controllo delle nascite). Alti dosaggi di clormadinone (5-10 mg) o di nomegestrolo (3.75 – 5 mg) possono aumentare il rischio di sviluppare un meningioma ed è per questa ragione che il Prac invita a usarli per poco tempo e solo se non sono disponibili delle alternative. Gli esperti hanno anche sottolineato che l’uso di questi farmaci è assolutamente sconsigliato per i pazienti che hanno, o hanno avuto, un meningioma.