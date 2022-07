Giornata mondiale del bacio: tutti i benefici per corpo e mente

Quando è nata la Giornata Mondiale del Bacio

Per poter ritrovare la prima dimostrazione di bacio nella storia è necessario volare indietro di parecchio tempo, fino all’epoca latina, quando per la prima volta furono distinti il bacio amichevole “osculum” dal bacio amoroso “suavium” e dal diritto al bacio “jus osculi”, pratica introdotta per accertarsi che una donna non avesse bevuto vino. Sino ad oggi il bacio si è sempre più diffuso giungendo al significato attuale di manifestazione di una importante comunicazione non verbale, fatta di affetto e di amore, tra innamorati, genitori e figli, oppure amici. La Giornata Mondiale del Bacio, in inglese World Kissing Day, resta comunque un’invenzione piuttosto recente. Con la sua prima ricorrenza che risale a 32 anni fa, si celebra il 6 luglio di ogni annata, dopo essere stato istituito nel 1990 in Gran Bretagna.