Covid, Crisanti: "Va fatta politica di protezione dei fragili"

"In questo momento va fatta una politica di protezione dei fragili, perché non penso che vi sia una accettabilità sociale per una politica di distanziamento spinto. Finora abbiamo fatto finta per la seconda o terza volta che tutto fosse finito. Io penso che il dato politico è la protezione dei fragili". Lo ha dichiarato il microbiologo, accademico e divulgatore scientifico, Andrea Crisanti, a Bari in occasione del convegno in Ateneo dal titolo "Lo strano caso Covid, prevedere l'imprevedibile", organizzato dalla Federazione Cisl Medici Puglia e Bari, in collaborazione con Cisl Università Bari, Ust Cisl Bari ed Usr Cisl Puglia. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)