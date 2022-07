Creata una nuova tecnica di editing genetico "dolce". Lo studio

La nuova tecnica nel dettaglio



La possibilità di modificare il Dna attraverso l'editing genetico è già una realtà. Fino ad oggi i maggiori successi hanno riguardato una tecnologia chiamata Crispr-Cas9, che consente di operare un "taglia e cuci" per correggere un difetto del Dna. La nuova tecnica, chiamata "nickasi", taglia solo uno dei due filamenti del codice genetico a livello del gene mutato, lasciando intatto il resto. Il Dna viene poi riparato usando come stampo la copia sana del gene presente sull'altro cromosoma. Secondo i ricercatori, questa nuova tecnologia, ancora in fase sperimentale, potrebbe essere più sicura rispetto alla tecnica classica, in quanto al contrario della Crispr-Cas9 evita la comparsa di nuove mutazioni indesiderate e imprevedibili.



Lo studio sul moscerino della frutta



La nuova tecnica di editing genetico è stata messa alla prova su un moscerino della frutta, con un difetto genetico che gli causa gli occhi bianchi. Nello specifico, i ricercatori hanno dapprima utilizzato la Crispr classica, riuscendo a ripristinare solo parzialmente il colore naturale dell'occhio, rosso. Hanno poi ripetuto l'intervento utilizzato la nickasi, ottenendo un effetto più completo, con l'occhio tornato per l'80% rosso. Come sottolineato dagli studiosi, saranno necessari ulteriori test su animali per confermare l'efficacia e la sicurezza della nuova tecnica.