Microbiota intestinale, studio: individuato un nuovo batterio coreano

Come spiegato in una nota del Gemelli, il Rummeliibacillus suwonensis, un batterio Gram positivo anaerobio, è stato isolato per la prima volta al mondo nelle feci di un paziente di 69 anni con Sla, arruolato per uno studio internazionale sul trapianto di microbiota nella Sla, grazie a uno speciale protocollo di colturomica, messo a punto dai ricercatori italiani. “La caratterizzazione del microbiota intestinale rappresenta una strategia fondamentale per mettere in relazione il suo possibile ruolo con la salute dell'individuo e non solo per quanto riguarda le patologie intestinali, ma anche quelle sistemiche”, ha spiegato il professor Luca Masucci, Responsabile dell’Unità Operativa di Diagnostica Molecolare e manipolazione di Microbiota del Dipartimento di Scienze di Laboratorio e Infettivologiche del Policlinico A. Gemelli e ricercatore dell’Università Cattolica.



Ignote le sue correlazioni con la salute umana

Al momento restano ignote le correlazioni della presenza del batterio con la salute umana e in particolare con la patogenesi della Sla.

“Rummeliibacillus suwonensis non è stato al momento associato a quadri clinici, tuttavia il reperire batteri "inusuali" nel materiale fecale consente di monitorare l’evoluzione e/o il passaggio di questi dall’ambiente all’uomo. Ciò porrebbe le basi per futuri studi di relazione tra ospite e microrganismo, in un’ottica di "one health" e di medicina personalizzata”, ha concluso Masucci.