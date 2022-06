Neonati, la telemedicina arriva in reparto a supporto delle mamme

Già nel 2020, a causa delle restrizioni causate dall'epidemia da Covid-19 e del primo lockdown, l’Ospedale San Giuseppe aveva sfruttato i vantaggi delle tecnologie digitali ed era stato tra i primi Centri Nascita a Milano ad attivare corsi pre-parto in modalità teleconferenza, per non privare le future mamme di un fondamentale momento di confronto e supporto, quando tutti gli incontri in presenza erano stati sospesi. Visto il successo di questa esperienza a distanza, ora nascono nuovi servizi per le neo mamme, che potranno sfruttare le tecnologia per fugare tutti i dubbi che naturalmente sorgono quando si partorisce un figlio per la prima volta.



Proprio perché spesso c'è la necessità di avere un parere veloce e autorevole anche se si è già lasciato l'ospedale, saranno possibili video-consulti con un neonatologo quasi in tempo reale (ad esempio per consigli sull'allattamento, oppure la crescita e il comportamento del neonato). E' stato poi organizzato un webinar con un osteopata neonatale per imparare a prendersi cura correttamente del bambino nei suoi primi mesi di vita e, in caso di necessità, video-consulenze personalizzate con lo specialista.