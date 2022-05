Tumore al seno, "Il filo di Arianna": un aiuto anche dal carcere

Il progetto diventa un format da esportare

"Cerchiamo di fornire tutti gli strumenti per gestire lo stress legato soprattutto alla ricaduta nella malattia, anche aiutando ad attivare quei meccanismi di riparazione che ognuno ha dentro di sé". Lo ha detto la psicoterapeuta Luciana Murru intervenendo alla presentazione del primo bilancio del progetto dedicato alle pazienti con il tumore metastatico al seno per aiutarle a trovare l'equilibrio necessario per condurre una vita normale. Nato grazie alla collaborazione con GO5 (Ginecologia Oncologica 5/piano) associazione no profit costituita nel 2017, il progetto si concretizza attraverso cicli di incontri di gruppo a cadenza settimanale, sia in presenza sia via web, in cui psicologi, oncologi, terapisti del dolore, radioterapisti, nutrizionisti ed anche dermatologi ed esperti di make-up, affiancano le donne nel loro percorso di cure. Spesso le donne in cura per il tumore al seno raccontano la necessità di confrontarsi con le altre malate, oltre che con i medici, e scambiarsi sensazioni ed esperienze. Durante l’incontro Gilberta Crispin del Cetec (Centro Europeo Teatro e Carcere) San Vittore ha letto la lettera testamento di una paziente che aveva il tumore alla mammella in fase metastatica ed è morta lo scorso marzo.