Dai robot umanoidi un possibile aiuto nella ricostruzione dei tendini

Potrebbero aiutare a ottenere in laboratorio tendini dalle caratteristiche ottimali per essere in futuro impiantati nell'uomo. È quanto emerso da uno studio guidato da Pierre-Alexis Mouthuy, dell'Università di Oxford

Sebbene il campo dell'ingegneria dei tessuti sia ancora per lo più sperimentale, finora nei pazienti sono state impiantate cellule della pelle, cartilagine e persino una trachea cresciuta da campioni di cellule umane. Nuovi sviluppi nel settore, arrivano da un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Communications Engineering, che mostra come i robot umanoidi potrebbero aiutare a ottenere in laboratorio tendini dalle caratteristiche ottimali per essere in futuro impiantati nell'uomo. Il risultato si deve a un team di ricercatori guidato da Pierre-Alexis Mouthuy, dell'Università di Oxford, e potrebbe migliorare la produzione e la qualità degli innesti dei tessuti per un uso futuro nei pazienti.