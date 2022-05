Ecco Daisy, il robot che ricicla gli iPhone e aiuta il pianeta

Siamo volati in Olanda per visitare l’impianto dove è attivo uno dei nuovi robot di Apple in grado di smontare completamente e in pochissimi minuti uno smartphone, recuperando tutti i pezzi e tutti i materiali. Un robot che è parte integrante della strategia dell’azienda di Cupertino per la tutela dell'ambiente Condividi

Ogni anno vengono prodotti e acquistati milioni di nuovi smartphone, tablet, laptop, cuffie. E per ogni nuovo prodotto elettronico sempre più spesso vengono usati materiali estratti dalla natura come tungsteno, terre rare, cobalto, litio, zinco, andando sempre più a intaccare le risorse della Terra, che iniziano a scarseggiare. Come fare per evitare che, alla fine del ciclo di vita dei prodotti, queste risorse vadano in discarica e, di conseguenza, completamente sprecate? Apple, nell’ambito di un piano verde che prevede che tutta la società e tutti i processi diventino carbon neutral entro il 2030, ha messo in campo uno sforzo economico e produttivo molto importante per far sì che tutte le risorse naturali “fino all’ultimo granello” vengano recuperate e reinserite nel ciclo produttivo. Il robot Daisy, che abbiamo avuto la possibilità di vedere all’opera in uno stabilimento di Breda, nel sud dei paesi Bassi, è parte integrante di questo sforzo.

Daisy è in grado di lavorare su 23 modelli di iPhone

Che cos’è Daisy leggi anche Apple, fondo da 50 mld dollari per lo sviluppo dei fornitori Daisy è un robot in grado di prendere un iPhone (è compatibile con ben 23 modelli) e disassemblarlo completamente in un periodo di tempo molto breve, tra i tre e i cinque minuti, recuperando tutti i materiali, anche i più piccoli, di cui è composto e permettendo poi a questi stessi materiali di essere reimmessi nel ciclo produttivo evitando così gli sprechi. Daisy viene alimentato principalmente con prodotti che arrivano dal circuito della permuta, il “Trade In”. Si tratta di una possibilità offerta a tutti i clienti Apple per rimettere in circolo i propri prodotti obsoleti ricavando, nella maggior parte dei casi, anche uno sconto per l’acquisto di un nuovo modello. Il robot è in grado di processare fino a 200 unità all’ora, mentre ogni anno vengono completamente smontati oltre 1,2 milioni di iPhone: basti pensare che da una sola tonnellata metrica di schede logiche, circuiti e moduli per la fotocamera recuperati da Daisy è possibile recuperare lo stesso peso di oro e rame e oltre duemila tonnellate metriche di rocce. Nel solo 2021 attraverso Daisy si è evitato di disperdere nell’ambiente oltre 38mila tonnellate metriche di materiali ancora utilizzabili. “Il nostro obiettivo - ci spiega Sarah Chandler, senior director di Apple per l’Ambiente e l’Innovazione nella catena di approvvigionamento - è quello di costruire i nostri prodotti utilizzando solo materiali riciclati, e Daisy è una parte fondamentale di questo processo”. Recuperando, dunque, questi materiali si riduce la domanda di estrazioni di nuovi materiali e, a catena, si riducono la domanda di energia e le emissioni.

Daisy separa i materiali in modo da farli rientrare nella catena di produzione e evitare gli sprechi

Come funziona Daisy nel dettaglio? vedi anche Shot On iPhone Macro Challenge, ecco le foto vincitrici del concorso A Daisy vengono “dati in pasto” in continuazione iPhone arrivati a fine vita. Un primo scanner identifica il modello, dopodiché un braccio meccanico afferra il telefono e attraverso dei movimenti semplici, veloci ed efficaci viene separato lo schermo. In una fase successiva un altro braccio porta il telefono prima in una camera raffreddata a -70 gradi, temperatura che permette la rimozione semplice della batteria, poi in un’altra area dove piccoli cacciaviti e magneti rimuovono le viti. Infine un operatore “umano” controlla il lavoro di Daisy per ogni telefono e separa quelle piccole parti, soprattutto flessibili, che il robot non sarebbe capace di separare. Tutti i materiali finiscono in grandi vasche che vengono poi inviate ai centri di produzione, dove verranno reimmessi sul mercato in prodotti nuovi o ricondizionati. La differenza di questo robot con le tradizionali riciclerie è che riesce a recuperare praticamente tutto, anche quei materiali che invece tradizionalmente rimanevano “attaccati” al telefono, che non riuscivano ad essere separati o venivano dispersi.

I materiali estratti dagli iPhone vanno a finire in grandi ceste divise per tipologia