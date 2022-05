Vaccini Covid: Usa sollecitano quarta dose per over 50

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa hanno invitato tutta la popolazione sopra i 50 anni di età, anche se in buona salute, a procedere con la somministrazione della quarta dose di vaccino contro il Covid-19. Come riporta un comunicato ufficiale, il secondo booster può essere somministrato se sono passati almeno quattro mesi dalla terza dose. In precedenza, l'Agenzia del governo Usa aveva fatto sapere che il secondo booster era "disponibile" per gli over 50, ma ne aveva sollecitato l'uso nei cittadini con età superiore a 65 anni o che soffrono di malattie preesistenti. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)