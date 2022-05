Scoperto un nuovo meccanismo di difesa del cuore

Scoperto un nuovo meccanismo di protezione che il cuore applica in presenza di tachicardie ventricolari. Il risultato si deve a un team interdisciplinare di ricercatori, tra cui gli studiosi del Cnr, dell'Università di Firenze e del Lens, che è riuscito a individuare un sistema di terminazione spontanea delle aritmie cardiache. Lo studio, pubblicato sulla rivista Basic Research in Cardiology, ha dimostrato che in presenza di ritmi rapidi nel cuore si instaurano delle complesse oscillazioni elettriche che portano a una sorta di auto-defibrillazione del cuore. I risultati potrebbero aprire la strada allo sviluppo di una nuova generazione di farmaci e dispositivi medici in grado di sfruttare il meccanismo cardio-protettivo del cuore.