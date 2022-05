Glaucoma, dalla Cina le prime lenti wireless per rilasciare farmaci

Dalla Cina arrivano i primi risultati della sperimentazione su animali condotta sulle prime lenti a contatto per il trattamento del glaucoma, che promettono di misurare la pressione interna dell'occhio e di somministrare farmaci senza richiedere batterie né fili. Messe a punto da un team di bioingegneri dell'Università Sun Yat-Sen coordinato da Cheng Yang, come descritto sulle pagine della rivista specializzata Nature Communications , nei primi test condotti su maiali e conigli, sono risultate in grado di misurare costantemente il livello della pressione nell'occhio e rilasciare un farmaco a ridosso della cornea, quando la pressione raggiunge ritmi elevati e rischiosi.

Lenti wireless: in futuro test sull'uomo



Si tratta di lenti molto flessibili, capaci di misurare le variazioni che la pressione interna dell'occhio subisce nel corso della giornata, grazie a connessioni wireless. Alterazioni anche correlate all'alternarsi dei ritmi biologici, come quelli che regolano appetito e sonno.

Il team di ricerca si augura di riuscire ad avviare presto la sperimentazione sugli esseri umani. Tuttavia, sarà necessaria la raccolta di ulteriori dati prima di poter procedere con i test clinici. In caso di risultati positivi, il team di ricerca ritiene che in futuro lenti simili potranno essere prodotte senza difficoltà a livello industriale e a costi accessibili, in quanto le loro caratteristiche sono compatibili con gli attuali processi di manifattura su larga scala.



Glaucoma: la seconda causa di disabilità visiva



Il glaucoma è una patologia cronica e progressiva che colpisce il nervo ottico e che può portare alla perdita della vista. In Italia ne soffrono circa 1 milione e 200mila persone in Italia e rappresenta la seconda causa di disabilità visiva. Secondo le stime degli esperti, solo un paziente su due è consapevole di esserne affetto e uno su cinque corre il rischio di perdere la vista. Come spiegato sul portale del polo ospedaliero Humanitas, è una malattia dovuta nella maggior parte dei casi all'aumento della pressione interna dell'occhio.