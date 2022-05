Tumori vescica, studio: i vantaggi della chirurgia robotica

Lo studio nel dettaglio



approfondimento

Per compiere lo studio, pubblicato sulle pagine della rivista Jama, gli studiosi hanno analizzato le cartelle cliniche di 338 pazienti con cancro della vescica non metastatico. Nello specifico, la metà dei partecipanti è stata sottoposta a cistectomia radicale (rimozione della vescica) assistita da robot con ricostruzione intracorporea, che consiste nel prelievo di una sezione dell'intestino per creare nuova vescica; mentre la restante parte ha subito una cistectomia radicale a cielo aperta. Confrontando il decorso post-operatorio dei pazienti sono emersi benefici della chirurgia robotica sotto molteplici punti di vista. L'utilizzo di robot ha infatti ridotto del 20% i giorni di degenza rispetto alla chirurgia a cielo aperto, e la riammissione in ospedale entro 90 giorni dall'intervento è risultata più bassa (21%) tra i pazienti sottoposti a chirurgia robotica rispetto agli altri (32%).



Altri risultati



Confrontando altri 20 esiti secondari valutati a 90 giorni, 6 mesi e 12 mesi dopo l'intervento, tra cui la prevalenza di coaguli di sangue, le complicanze della ferita, la qualità della vita, la disabilità, la resistenza, i livelli di attività e morbilità, sono inoltre emersi risultati migliori nel caso di chirurgia robotica. Per esempio, tra i pazienti trattati con chirurgia robotica la prevalenza di coaguli di sangue (trombi venosi profondi ed emboli polmonari) era del 77% inferiore rispetto al resto del campione.