Trapianti: al Policlinico Bari nuovo sistema per conservare gli organi

Al Policlinico di Bari è disponibile un nuovo sistema di perfusione meccanica degli organi prima del trapianto. Utilizzato per la prima volta in Puglia il 3 maggio per perfondere due reni di un donatore di 69 anni, deceduto per cause cerebrovascolari a Brindisi, comprende tre nuovi dispositivi di cui si è dotato il Centro Regionale Trapianti del policlinico, che consentono di migliorare la qualità degli organi prima del trapianto, tenendoli in attività attraverso la perfusione dinamica ossigenata. Approccio, che oltre a superare i limiti della conservazione in ghiaccio, permette di aumentare gli organi idonei al trapianto, contribuendo a ridurre le liste d'attesa.