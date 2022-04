Il 23 e 24 aprile 2022 in tutta Italia si potrà acquistare il pomodoro "solidale" in lattina, nell'ambito di un'iniziativa dedicata al sostegno della ricerca e cura sui tumori infantili. Quella di quest'anno sarà la quinta edizione

Il 23 ed il 24 Aprile 2022 la Fondazione Umberto Veronesi tornerà nelle principali piazze italiane per distribuire uno tra i suoi prodotti “solidali per eccellenza”, ovvero il pomodoro in lattina, nell'ambito di un'iniziativa dedicata al sostegno della ricerca e cura sui tumori infantili. L'evento, come si legge sul sito della Fondazione , arriva con quella di quest’anno alla quinta edizione e vedrà coinvolte anche l'Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e quella del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (Ricrea).

I dati sui tumori infantili

Ogni anno nel mondo, spiega ancora la Fondazione a supporto dell’iniziativa solidale, “si ammalano di cancro circa 250 mila bambini”. E, considerando solo l’Italia, si rilevano nell’arco di 12 mesi 1.400 nuovi casi nella fascia di età che va dai 0 ai 14 anni, mentre sono 800 fra gli adolescenti nella fascia d’età 15-19 anni. “I tumori dell'età pediatrica rappresentano ancora la prima causa di morte per malattia nei bambini e hanno un impatto drammatico sulle loro vite e quelle di tutta la famiglia”, sottolineano gli esperti. Con la Fondazione che elenca gli obiettivi da raggiungere, ovvero “finanziare ricercatori impegnati a trovare le migliori cure per i bambini e adolescenti malati di tumore” e “sostenere cure innovative sui tumori pediatrici grazie all’apertura di protocolli di cura all’avanguardia”. Con l’edizione 2021 la Fondazione Umberto Veronesi aveva distribuito più di 30.000 confezioni di pomodoro in oltre 330 punti di distribuzione collocati su tutto il territorio italiano. Grazie al prezioso supporto dei 1.400 volontari coinvolti, erano stati raccolti oltre 350.000 euro che hanno contribuito “al sostegno delle cure per la leucemia linfoblastica acuta pediatrica”.

I banchetti sparsi per l’Italia

Dove trovare i banchetti? Fondazione Veronesi, sul proprio sito, ha pubblicato una mappa dettagliata dell’Italia con alcune particolari icone. Quella del “banchetto solidale” è indicata con un’icona azzurra e riguarderà tutti quei banchetti che verranno allestiti nelle piazze il 23 e il 24 aprile, gestiti dai volontari della Fondazione. Ecco poi quella relativa al “punto di distribuzione”, identificata con un’icona rossa, che contraddistingue attività commerciali, aziende, associazioni, negozi, farmacie che aderiscono all'iniziativa e si rendono pubblicamente disponibili alla distribuzione delle confezioni di pomodoro, prima e dopo l'evento, all'interno della loro sede. Infine, viene segnalato il “kit di distribuzione privata” (icona gialla) che identifica privati cittadini, enti commerciali, aziende e scuole che hanno preordinato delle confezioni di pomodoro che distribuiranno solo attraverso la propria rete di contatti. E per chi non riuscisse a passare in piazza, il pomodoro per la ricerca sarà disponibile anche sullo shop online di Fondazione Veronesi.