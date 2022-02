Farmacia, crescono i numeri della telemedicina: 250mila esami nel 2021

Nel 2021 sono state erogate in totale 250.946 prestazioni: in aumento del 79% rispetto al 2020. "Questi dati dimostrano che la farmacia è un presidio di prossimità territoriale tecnologicamente avanzato, efficiente ed efficace, anello di congiunzione tra Servizio Sanitario Nazionale e cittadini", commenta il presidente di Federfarma Nazionale, Marco Cossolo

La telemedicina in farmacia è una realtà che si sta rapidamente consolidando nel nostro Paese e che piace agli italiani. Nel 2021 sono state erogate in totale 250.946 prestazioni: in aumento del 79% rispetto al 2020. Sono alcuni dei dati riferiti da Federfarma in una nota, in cui spiega che l'attività viene realizzata grazie all'accordo di collaborazione tra Promofarma, società informatica di Federfarma, e HTN (Health Telematic Network).