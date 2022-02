"C’è un’emergenza che, con o senza Covid, si protrae da anni: si tratta delle persone in condizione di povertà sanitaria". Nel 2021, almeno 597mila persone non hanno potuto acquistare i medicinali di cui avevano bisogno e sono state costrette a rinunciare a visite mediche e prestazioni sanitarie per motivi economici: 163mila in più rispetto alle 434.173 del 2020. Sono alcuni dei dati emersi dal nono rapporto "Donare per curare – Povertà Sanitaria e Donazione Farmaci", realizzato con il contributo di Ibsa Farmaceutici da OPSan (Osservatorio sulla Povertà Sanitaria), organo di ricerca di Banco Farmaceutico. Per ovviare a questo problema, Banco farmaceutico invita ad aderire alla 22esima giornata di Raccolta del Farmaco, a cui partecipano oltre 5mila farmacie in tutta Italia.

Da oggi, 8 febbraio 2022, fino a lunedì 14, oltre 17mila farmacisti in tutta Italia saranno impegnati nella raccolta dei farmaci da banco donati dai cittadini a beneficio delle persone bisognose.