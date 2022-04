Covid, Rezza: “Situazione stabile ma cautela e mascherine al chiuso”

“Questa settimana la situazione epidemiologica è abbastanza stabile rispetto alla settimana precedente. Data però l'elevata velocità di circolazione virale, poiché i casi sono ancora molti anche se per fortuna vediamo poche conseguenze in termini di congestione delle strutture sanitarie pure per effetto dei vaccini , è bene mantenere comportamenti ispirati alla prudenza”. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, a commento dei dati relativi al consueto monitoraggio settimanale sul Covid-19, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute. Invitando, tra l’altro, all'uso “della mascherina soprattutto in luoghi chiusi” e, allo stesso tempo, a “completare il ciclo vaccinale con le dosi booster”.

“C'è una grossa decrescita dei casi di Covid , soprattutto nelle fasce di età giovanili tra 0 e 9 anni e tra 10 e 19 anni, che invece avevano registrato un picco nelle settimane precedenti”, ha riferito ancora Palamara. “Vediamo al contrario una leggera tendenza all'aumento nelle fasce d'età più elevate tra 70 e 79 anni e over 80. Vedremo come andrà questa tendenza nelle prossime settimane ma fortunatamente per il momento è ancora contenuta”, ha sottolineato ancora.

Indagini approfondite su casi di epatite sconosciuta

approfondimento

Epatite acuta bimbi, studio Uk: meno anticorpi contro adenovirus

Ancora Rezza, in conclusione, si è soffermato su alcune segnalazioni di epatiti acute da causa non nota, arrivate anche in Italia dopo i recenti casi europei, sottolineando che “su queste si sta indagando in maniera molto approfondita”. “In Europa e in particolare nel Regno Unito sono arrivate diverse segnalazioni di casi di epatite acuta da causa non nota, soprattutto fra bambini sotto i 10 anni. A seguito di queste segnalazioni il Ministero della Salute già dal 14 aprile si è prontamente attivato per aggiornare e informare le Regioni e per sollecitare a segnalare i casi sospetti che aderissero alla definizione di caso fatta dall'Oms”, ha precisato.