Giornata mondiale della salute 2022: l'appello dell'Oms

Il 7 aprile si celebra il World Health Day, la Giornata mondiale della salute, che coincide con il giorno in cui si commemora il 74esimo anniversario dell'avvio dell'attività dell' Organizzazione mondiale della sanità, l'agenzia delle Nazioni Unite. Il tema scelto per l'edizione 2022 della ricorrenza è "Il nostro pianeta, la nostra salute" (“Our Planet, Our Health). L'Oms ha, infatti, lanciato un appello urgente a tutti i leader mondiali e ai cittadini affinché venga intrapresa quanto prima un'azione comune "per preservare e proteggere la salute" prendendosi cura del pianeta.

L'appello Oms per il World Health Day 2022



“Nel mezzo di una pandemia, con un pianeta inquinato, con malattie in aumento come cancro, asma, malattie cardiache – sottolinea l’Oms - nella Giornata mondiale della salute 2022, ci concentreremo sull'attenzione globale sulle azioni urgenti necessarie per mantenere gli esseri umani e il pianeta in salute e promuovere un movimento per creare società incentrato sul benessere”. L'Organizzazione mondiale della sanità stima che oltre 13 milioni di decessi in tutto il mondo ogni anno siano dovuti a cause ambientali evitabili, inclusa la crisi climatica, definita come “la più grande minaccia sanitaria per l'umanità”.



Oms: 9 persone su 10 respirano aria inquinata



L'agenzia delle Nazioni Unite sottolinea, inoltre, che nonostante gli importanti miglioramenti nei servizi sanitari e igienici avvenuti negli ultimi decenni, l'inquinamento di aria e acqua continuano ad essere "minacce urgenti per la salute pubblica". Stando alle stime dell'Oms, 9 persone su 10 respirano aria inquinata e l'inquinamento atmosferico legato a combustibili fossili uccide ogni anno 7 milioni di persone, ovvero 13 ogni minuto, a causa di tumore ai polmoni, malattie cardiache e ictus; mentre 2 miliardi di persone non dispongono di acqua potabile sicura a causa di laghi, fiumi o falde acquifere inquinate e 3,6 miliardi non hanno servizi igienici sicuri. Inoltre, nel mondo sono circa 829.000 le persone che ogni anno muoiono a causa di malattie diarroiche causate dall'acqua inquinata e dalla scarsa igiene.



"La crisi climatica è una crisi sanitaria"



Come detto, il World Health Day 2022 è, in particolare, l'occasione per accendere i riflettori sulla "crisi climatica che è una crisi sanitaria".

"Le stesse scelte insostenibili che stanno uccidendo il nostro pianeta stanno uccidendo le persone", ha commentato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Abbiamo bisogno di soluzioni per liberare il mondo dalla sua dipendenza dai combustibili fossili, per reimmaginare le economie e le società incentrate sul benessere e per salvaguardare la salute del pianeta da cui dipende la salute umana”.